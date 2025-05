? LIVE! Atalanta-Parma 0-0 | gli aggiornamenti in diretta

Segui con noi gli aggiornamenti in diretta di Atalanta-Parma, una sfida avvincente che vede le due squadre in campo per conquistare punti preziosi. Attualmente il punteggio è fermo sullo 0-0. Scopri le formazioni, i momenti salienti e le emozioni di questo match importante. Restate sintonizzati per non perdervi neanche un istante dell'azione!

1? – Atalanta-Parma 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Sulemana, Brescianini, Palestra; Maldini, Retegui, De Ketelaere. A disp. Rui Patricio, Rossi, Hien, Posch, Toloi, Zappacosta, De Roon, Ederson, Pasalic, Cuadrado, Samardzic, Lookman. All. Gasperini Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. A disp. Marcone, Corvi, Vogliacco, Hainaut, Camara, Estevez, Bernabé, Ondrejka, Benedyczak, Man, Almqvist, Haj Mohamed, Djuric, Cancellieri. All. Gagliardi Arbitro: Marinelli Ammoniti: – Espulsi: – Note: 23... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Parma 0-0: gli aggiornamenti in diretta

