? 45 anni di Piazza Statuto Mod | concerto-evento al Q77 con Secret Affair Statuto e The Mads

Il 1° giugno, al Q77 di Torino, si terrà un grande concerto per celebrare i 45 anni di Piazza Statuto Mod, con la partecipazione di tre importanti band mod italiane e internazionali: Secret Affair e The Mads. L’evento rappresenta un momento storico per la scena mod, unendo musica e tradizione in una serata di festa e ricordo per i fan.

Evento di punta per le celebrazioni dei 45 anni di Piazza Statuto Mod, sarà il concerto che vedrà tre delle più rappresentative band mod italiane e internazionali sul palco del Q77 di Torino. Una serata storica per la scena mod italiana e internazionale con Piazza Statuto Mod. Domenica 1° giugno 2024, il Teatro Q77 di Torino (Corso Brescia 77) sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli appassionati del movimento mod: un concerto straordinario che celebra i 45 anni di Piazza Statuto Mod, con tre band iconiche che hanno segnato la storia di questa cultura musicale e stilistica.

Secret Affair, Statuto e The Mads in concerto al Q77 per i 45 anni di Piazza Statuto Mod

Per celebrare i 45 anni di Piazza Statuto Mod, il Q77 di Torino ospiterà un concerto imperdibile con Secret Affair, Statuto e The Mads.

