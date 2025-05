Zelensky | Più sanzioni a Mosca per forzarla alla pace Anche la Svizzera pronta a ospitare i negoziati per il cessate il fuoco

Il presidente ucraino Zelensky chiede ad Usa e Europa di intensificare le sanzioni contro Mosca per forzare un cessate il fuoco, in risposta agli incessanti attacchi russi su Kiev e altre regioni. La Svizzera si dice pronta ad ospitare negoziati di pace, nel tentativo di porre fine al conflitto. La situazione rimane critica, con speranze di dialogo in crescita.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky chiede a Usa ed Europa di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni per costringerla a un cessate il fuoco. Una reazione ai massicci attacchi russi con missili balistici Iskander e droni contro Kiev e altre regioni ucraine. «Con ogni bombardamento il mondo si convince che la ragione del protrarsi della guerra risiede in Mosca », scrive Zelensky. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky: “Più sanzioni a Mosca per forzarla alla pace”. Anche la Svizzera pronta a ospitare i negoziati per il cessate il fuoco

