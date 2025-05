Xylella dalla Regione 27 milioni per le nuove piante di ulivo

La regione Puglia ha stanziato 27 milioni di euro per piantare oltre due milioni di ulivi con varietà resistenti o tolleranti alla xylella fastidiosa (subspecie pauca). Questo importante intervento mira a contrastare l’avanzata della malattia, rigenerare i nostri campi e preservare il patrimonio olivicolo tradizionale, assicurando un futuro sostenibile per l’economia locale.

CSR Puglia, investimenti per 27 milioni di euro per nuovi impianti di olivo nelle aree dichiarate infette da Xylella fastidiosa

Riporta corrieresalentino.it: Si è chiusa oggi, 23 maggio 2025, la raccolta delle domande di aiuto per l'Intervento SRD01.01B "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle ...

CSR Puglia, investimenti per 27 milioni di euro per nuovi impianti olivicoli nelle aree colpite da Xylella

Secondo giornaledipuglia.com: Con l’intervento SRD01.01B, la Regione Puglia mette in campo una risposta concreta alla crisi generata dalla Xylella fastidiosa, offrendo alle aziende agricole una leva per rigenerarsi e contribuire ...

Salento, torna la xylella: “Colpa anche del cambiamento climatico”

Riporta tpi.it: Intervista al prof. Scortichini, patologo ex Crea: "Si continua a confondere il concetto di cura con quello di eradicazione. Ma pensare di eliminare completamente il patogeno è utopia. E non porta a n ...