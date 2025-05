X down in Italia e non solo | l’app non funziona

L'app X è attualmente irraggiungibile, causando disagi non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Problemi tecnici hanno compromesso il funzionamento del servizio, coinvolgendo utenti di diverse nazionalità. In questo articolo analizzeremo le cause del guasto e le possibili soluzioni per ripristinare al più presto la normale operatività.

X non sta funzionando: i problemi sono stati riscontrati non solo in Italia, ma anche negli Usa e nel Regno Unito L'articolo X down in Italia e non solo: l’app non funziona proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - X down in Italia e non solo: l’app non funziona

Problemi per X: down in Italia e altri Paesi, incendio in data center USA

Si legge su quotidiano.net: X ha subito un down in Italia e altrove. Un incendio in un data center USA potrebbe essere la causa dei problemi.

X down: l’ex Twitter irraggiungibile in tutta Italia per malfunzionamenti

Secondo ilfattoquotidiano.it: Il social X è irraggiungibile in tutta Italia dalle 14.30 circa. Migliaia di utenti hanno segnalato al sito Downdetector, come la piattaforma di Elon Musk non carichi alcun contenuto nel feed ...

X down, malfunzionamenti in tutto il mondo per ex Twitter

Scrive tg24.sky.it: Oltre 11mila segnalazioni nel Regno Unito e più di 26mila negli Stati Uniti. Problemi in tutto il mondo per X. Il down che ha colpito l’ex Twitter è stato avvertito in una prima forma più lieve, a ...