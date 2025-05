WWE | Tiffany Stratton chiama vintage Bliss e Flair ma Alexa non ci sta

Nell’episodio del 23 maggio di SmackDown, Alexa Bliss si scontra con Tiffany Stratton in vista del Women’s Money in the Bank. Stratton chiama Vintage Bliss e Flair, ma Alexa non ci sta, promettendo di vincere il Ladder Match e di sfidare la campionessa femminile WWE, lanciando un messaggio chiaro alle sue avversarie.

Nell’edizione del 23 maggio di SmackDown, Alexa Bliss ha affrontato Tiffany Stratton, promettendo vittoria nel Ladder Match del Women’s Money in the Bank. Bliss ha anche lanciato un chiaro avvertimento all’attuale campionessa femminile WWE, dichiarando che incasserà la valigetta proprio contro di lei. Durante il confronto tra le due, è intervenuta anche Charlotte Flair, che ha rivolto parole pungenti a Tiffany in vista del suo match di qualificazione per Money in the Bank. Tuttavia, Stratton non si è tirata indietro e ha definito sia Bliss che Flair “vintage”, una frecciatina tutt’altro che velata sul fatto che entrambe siano più grandi di lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton chiama “vintage” Bliss e Flair, ma Alexa non ci sta

