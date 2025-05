WWE | Jey Uso vola a Porto Rico per prepararsi al match titolato con Logan Paul

Jey Uso si prepara intensamente per il match titolato contro Logan Paul durante Saturday Night’s Main Event. Recenti foto lo mostrano a Porto Rico, segnando un impegno dedicato alla preparazione. La sfida per il WWE World Heavyweight Championship promette emozioni forti: l’atleta non lascia nulla al caso, puntando a conquistare il titolo in una serata che potrebbe entrare nella storia.

Jey Uso non sta lasciando nulla al caso in vista della sua sfida per il WWE World Heavyweight Championship contro Logan Paul, in programma questa sera a Saturday Night's Main Event. In settimana sono emerse delle foto che lo ritraggono a Porto Rico, e secondo alcune indiscrezioni, pare che abbia raggiunto l'isola proprio per incontrare Logan Paul e provare il loro match titolato nel centro d'allenamento privato dell'atleta.