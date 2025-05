World Wide Business 2025 | interessante talk show lunedì a Civitanova

A Civitanova Marche si prepara la seconda edizione di World Wide Business, un talk show stimolante in programma lunedì alle 15 all’Eurosuole Forum. L’evento, in vista del Decennale del Premio Renato Cesarini, rappresenta un’importante occasione di networking tra manager e imprenditori di prestigio, offrendo spunti e dialoghi sui trend del business internazionale 2025.

C’è attesa a Civitanova Marche (Macerata) per la 2^ edizione del World Wide Business, interessante talk show in programma questo lunedì (ore 15, Eurosuole Forum) alla vigilia del Decennale del Premio Renato Cesarini. Certamente un’occasione importante di networking tra manager e imprenditori di fama nazionale e internazionale. Grandi professionisti di fama nazionale e internazionale che si ritroveranno nella Regione Marche per celebrare il Decennale del Premio Renato Cesarini. Specifica mission dell’iniziativa, al di là della promozione del territorio, è quella di avviare un confronto aperto tra realtà differenti e avviare connessioni autentiche. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - World Wide Business 2025: interessante talk show lunedì a Civitanova

Scopri altri approfondimenti

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025

Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri.

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore

Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Primo trimestre 2025 positivo per doValue srl: nuovo business supera l'obiettivo annuale, guidance rivista al rialzo

Il primo trimestre del 2025 si presenta favorevole per dovalue Srl, con il nuovo business che supera le aspettative e consente una revisione al rialzo della guidance annuale.

Why Most "Biodegradable" Products Are Probably Fake | World Wide Waste | Business Insider