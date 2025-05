Women’s Champions League | Arsenal Campionessa d’Europa! Battuto il Barcellona in finale

L'Arsenal conquista la Women’s Champions League, battendo il Barcellona in finale per 1-0 all’Estádio José Alvalade di Lisbona. La rete decisiva di Stina Blackstenius ha regalato alle inglesi il titolo europeo, sigillando un'impresa storica e consacrandole campionesse d'Europa.

Women Champions League: Arsenal Campionessa d’Europa! Battuto il Barcellona in finale L’Arsenal fa l’impresa e alza al cielo la Women’s Champions League. Le inglesi superano 1-0 il Barcellona all’Estádio José Alvalade di Lisbona grazie alla rete di Stina Blackstenius, abile a sfruttare un perfetto assist di Beth Mead e a trafiggere Coll con un destro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Women’s Champions League: Arsenal Campionessa d’Europa! Battuto il Barcellona in finale

Argomenti simili trattati di recente

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

SportBusiness: a Disney+ e EBU i diritti della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney+ e EBU hanno acquisito i diritti della UEFA Women's Champions League in Europa, garantendo la trasmissione in streaming e in chiaro fino al 2030.

Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire ogni partita in diretta su Disney+.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dove è stata vinta e persa la finale di Women's Champions League: Arsenal - Barcelona 1-0

Si legge su it.uefa.com: Le protagoniste della finale e i reporter di UEFA.com analizzano dove è stata vinta e persa la partita di Lisbona.

Finale Women's Champions League: Stina Blackstenius regala il titolo all'Arsenal

Secondo it.uefa.com: Entrata a partita in corso, Stina Blackstenius ha segnato a 16 minuti dalla fine regalando il successo e il secondo titolo europeo all'Arsenal contro il Barcelona a Lisbona.

Calcio: 1-0 al Barcellona, l'Arsenal vince Champions donne

Scrive tuttojuve.com: (ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'Arsenal Women ha vinto la Champions League femminile: in finale, a Lisbona, le londinesi hanno superato 1-0 le campionesse uscenti del Barcellona. A decidera la finale ...

HIGHLIGHTS | Arsenal FC vs. Barcelona FC - UEFA Women's Champions League 24-25