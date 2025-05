Will Ospreay | Vorrei affrontare di nuovo AJ Styles lo invito a lasciare la WWE

Will Ospreay, stella di primo livello della AEW, riconosciuto come uno dei migliori wrestler al mondo, desidera affrontare di nuovo AJ Styles. Durante un’intervista, il britannico ha espresso il desiderio di sfidare l’esperto wrestler, invitandolo a lasciare la WWE. Un match tra questi due campioni sarebbe sicuramente un evento imperdibile per gli appassionati di wrestling.

Will Ospreay è oggi in star di primo livello della AEW ed è riconosciuto da molti come uno dei migliori performer al mondo. Durante una recente intervista, il britannico ha risposto ad una domanda su quali fossero i 5 wrestler che vorrebbe poter affrontare e tra i nomi fatti è spuntato quello di AJ Styles. "AJ lascia il tuo lavoro". Durante una recente intervista con "3TN Wrestling", Will Ospreay ha parlato dei wrestler che desidererebbe affrontare sul ring. Tra i nomi fatti, quello di AJ Styles che, come ben sappiamo, è in forza alla WWE: "AJ Styles.

AEW: Will Ospreay e Adam Page reggono l’urto della Don Callis Family; AEW | Will Ospreay e Adam Page reggono l’urto della Don Callis Family; AEW: Nigel McGuinness si unisce a Daniel Garcia per affrontare gli FTR a Double or Nothing. 🔗Cosa riportano altre fonti

Will Ospreay batte Konosuke Takeshita a AEW Dynamite

Si legge su theshieldofwrestling.com: La Owen Hart Cup prosegue ed è il tempo della prima semifinale maschile. Dopo aver sconfitto rispettivamente Brody King e Kevin Knight, Takeshita e Ospreay si affrontano, in un rematch di Revolution ...

Will Ospreay sulla difficoltà di avere dislessia e ADHD

Lo riporta theshieldofwrestling.com: Will Ospreay in una recente intervista ha avuto modo di parlare dei suoi problemi di dislessia e deficit dell’attenzione. The Commonwealth Kingpin è una delle stelle più note e amate della New Japan ...

Will Ospreay riserva parole pesanti a Triple H: è caos a AEW Dynamite

Lo riporta worldwrestling.it: “Ci sono cose su cui comandavo tutto il tempo. Vorrei tenere traccia di tutti, ovunque, persone che stanno lavorando in questo business. Non ho più tempo per farlo. Ci sono persone che lo fanno.