Voto serrato sul pacchetto One Big Beautiful Bill Act di Trump | tagli fiscali difesa e rischio debito nei prestiti garantiti

Il voto stretto in Parlamento ha approvato il "One Big Beautiful Bill Act" di Trump, aprendo una nuova fase nella politica fiscale statunitense. Con 215 sì e 214 no, il pacchetto comprende tagli fiscali, aumenta la spesa in difesa e solleva preoccupazioni sul rischio di debito derivante dai prestiti garantiti. Un passaggio cruciale con impatti significativi sul futuro economico degli Stati Uniti.

Il recente voto serrato in Parlamento ha segnato un punto di svolta nella politica fiscale statunitense, aprendo la strada ad un pacchetto legislativo di entità imponente. Con 215 voti favorevoli contro 214 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge che unisce tagli fiscali, agevolazioni e investimenti nel settore della difesa e .

