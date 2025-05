Votare ai referendum per la dignità dei salari

Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, invita a votare ai referendum per la dignità dei salari. Il rapporto dell'organizzazione evidenzia un’Italia in cui avere un lavoro non garantisce vivere con dignità, sottolineando l'importanza di queste consultazioni per migliorare le condizioni salariali e sociali del paese.

Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, il rapporto che la sua organizzazione ha presentato ci consegna la fotografia di un paese dove non è sufficiente avere un impiego per uscire .

