Volley femminile l’Italia annulla un match point e batte in rimonta al tie-break anche la Turchia

L’Italia di volley femminile dimostra carattere e determinazione, annullando un match point e vincendo al tiebreak contro la Turchia. Dopo il successo sui Paesi Bassi, le azzurre confermano le loro qualità nel Torneo AIA Aequilibrium Cup Women Elite al PalaPanini di Modena, in vista delle prossime sfide di preparazione.

L’ Italia bissa la vittoria al tie-break di ieri sera sui Paesi Bassi e batte in rimonta al quinto set anche la temibile Turchia del CT Daniele Santarelli nel secondo impegno dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole in corso di svolgimento al PalaPanini di Modena in preparazione del debutto in Nations League previsto a inizio giugno in Brasile. La Nazionale oro olimpico a Parigi 2024 (in attesa di riaccogliere nelle prossime settimane tante “titolari”) del CT Julio Velasco si è imposta dopo quasi due ore e mezza di battaglia con i parziali di 15-25, 25-22, 17-25, 29-27 e 15-9 annullando anche un match point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia annulla un match point e batte in rimonta al tie-break anche la Turchia

