“Volevo un posto sicuro per i buchi alle orecchie di mia figlia” | l’idea di una mamma diventa un business milionario

Un'idea di una madre americana, in cerca di un luogo sicuro per i primi buchi alle orecchie di sua figlia, si è trasformata in un business milionari. Oggi, con 75 negozi e un grande team di medici ed operatori, questa imprenditrice ha creato un punto di riferimento affidabile e sicuro per le famiglie, dimostrando come una semplice esigenza possa diventare un successo imprenditoriale.

Un'imprenditrice e madre americana ha dato inizio al suo florido business – 75 negozi sparsi per il Paese un nutrito team di medici ed operatori – dopo aver cercato in lungo e in largo un posto sicuro e affidabile dove poter portare la figlia per i suoi primi buchi alle orecchie: "Per le bambine è un momento importante e non deve essere un'esperienza traumatica". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Volevo un posto sicuro per i buchi alle orecchie di mia figlia”: l’idea di una mamma diventa un business milionario

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Llorente sicuro: «La Juve centrerà il quarto posto. Vlahovic o Kolo Muani? Ecco la mia preferenza»

Fernando Llorente, ex attaccante della Juve, esprime ottimismo sulla qualificazione del club in Champions League e sulla conquista del quarto posto in Serie A.

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore

La Lega si appresta a una svolta significativa: il generale Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni controverse, sarà nominato vice segretario il 15 maggio.

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D

Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qual è il posto più sicuro in caso di incidente aereo: svelata la verità

Segnala msn.com: Incidente aereo, qual è il posto più "sicuro": le statistiche Diversi studi condotti nel corso degli anni hanno analizzato le dinamiche degli incidenti aerei, concludendo che i posti in coda ...