Vlahovic o Kolo Muani in Venezia Juve? Tudor ha scelto | ecco chi sarà l’attaccante titolare Novità dell’ultim’ora

Quale attaccante titolare tra Vlahovic e Kolo Muani scenderà in campo con la Juve contro il Venezia? Ultime novità e possibili scelte di formazione, con i dettagli forniti da Giovanni Alban. Ecco le indiscrezioni della vigilia sull’ultima sfida di campionato, che potrebbe riservare sorprese nella lineup bianconera e decidere il futuro dell’attacco juventino.

Vlahovic o Kolo Muani in Venezia Juve? Ecco chi sarà l’attaccante titolare dell’ultima sfida di campionato. Importanti novità su quella che sarà la formazione titolare della Juve nell’ultimo match di campionato contro il Venezia. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese l’attaccante titolare della sfida sarà Kolo Muani a differenza delle idee iniziali che vedevano Vlahovic dal 1?. Potrebbe essere l’ultima partita del serbo in bianconero e, anche in questa occasione, dovrebbe aiutare la squadra di Tudor dal secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic o Kolo Muani in Venezia Juve? Tudor ha scelto: ecco chi sarà l’attaccante titolare. Novità dell’ultim’ora

His name is RANDAL KOLO MUANI ?????? #goal #juventus #song #kolomuani #seriea

