Viterbo si riempie di lenzuola bianche per il corteo pro Palestina | FOTO

Viterbo si unisce in solidarietà con Gaza, decorando la città con lenzuola bianche in memoria delle oltre 50.000 vittime palestinesi. Cittadini e associazioni, tra cui Arci, hanno partecipato al corteo seguito dall’appello di Tomaso Montanari e Paola Caridi: “50.000 sudari per Gaza”, un gesto simbolico per onorare le vittime e promuovere pace e consapevolezza.

A Viterbo cittadini e associazioni (tra cui Arci) sono scesi oggi in piazza per onorare la memoria delle oltre 50.000 vittime palestinesi a Gaza. È stato infatti accolto l’appello di Tomaso Montanari e Paola Caridi, promotori dell’iniziativa “50.000 sudari per Gaza”. L’appello era quello di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Viterbo si riempie di lenzuola bianche per il corteo pro Palestina | FOTO

