Visite fiscali Inps ora è più facile richiederle | cosa cambia

Ora richiedere le visite fiscali INPS è più semplice grazie alle recenti novità. Le visite di controllo, effettuate per verificare lo stato di salute dei dipendenti in malattia, ormai prevedono procedure più snelle e trasparenti. Questa evoluzione mira a tutelare sia i lavoratori che le aziende, assicurando un’attenta e corretta gestione delle assenze per malattia.

Le visite mediche di controllo per i lavoratori in malattia, conosciute anche come visite fiscali, sono accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute di un dipendente assente per malattia. L’obiettivo è duplice: controllare la veridicità della patologia dichiarata;. accertare se il lavoratore sia effettivamente impossibilitato a tornare sul luogo di lavoro a svolgere le mansioni contrattuali.. Con un messaggio l’Inps ha informato che queste visite saranno facilitate grazie a nuove modalità di domanda da parte dei datori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Visite fiscali Inps, ora è più facile richiederle: cosa cambia

Scopri altri approfondimenti

Malattie oncologiche: dall’esclusione dell’obbligo di reperibilità per le visite fiscali alla pensione d’inabilità. Vademecum Inps

L’INPS ha recentemente divulgato il vademecum

Visite fiscali, novità sulle richieste di verifica dei lavoratori assenti per malattia. MESSAGGIO Inps

Con il messaggio INPS del 15 maggio 2025, n. 1505, sono state illustrate le novità sulle visite fiscali relative ai lavoratori assenti per malattia.

Per una mammografia si aspettano 384 giorni, se paghi 9. Se curarsi è sempre più un lusso: ecco i tempi per visite ed esami a Monza e in Brianza

In Brianza, la salute diventa un lusso: per una mammografia si attendono 384 giorni, pagando 9 euro. Questi lunghissimi tempi di attesa per visite ed esami evidenziano un paradosso in una delle province più prospere d'Italia, dove il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, sembra svanire in un labirinto burocratico che penalizza i pazienti.

IPPOCRATE: le visite fiscali

Video IPPOCRATE: le visite fiscali Video IPPOCRATE: le visite fiscali

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visite fiscali INPS: più semplice la richiesta da parte dei datori di lavoro; Visite fiscali INPS: più semplice la richiesta da parte dei datori di lavoro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media