Violenza sul bus autista aggredito durante il servizio Adesso basta

L’ultima aggressione a un autista di bus a La Spezia riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro. Poco prima di pranzo, in via Chiodo, un autista è stato colpito al volto per aver cercato di far rispettare il regolamento. È ora di dire basta a violenza e paura, e proteggere chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico.

La Spezia, 24 maggio 2025 – L’ennesima aggressione si è consumata poco prima di pranzo, nella centralissima via Chiodo. Un pugno secco al volto dell’autista, ’colpevole’ di aver tentato di far rispettare il regolamento e che per questo motivo ha finito il turno al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. L’episodio è avvenuto in via Chiodo, culmine di una vicenda che aveva mosso i suoi passi poco prima, a bordo di un mezzo urbano della linea 14 Pegazzano-Valdellora. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’altezza del Quartiere Umbertino, ci sarebbe stata una discussione tra un passeggero – che voleva salire sull’autobus assieme al proprio cane di grossa taglia e senza museruola – e il conducente, che di contro aveva fatto presente le regole per usufruire dei mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sul bus, autista aggredito durante il servizio. “Adesso basta”

