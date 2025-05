Violento impatto sulla Casilina | tre persone ferite

Sabato sera lungo la Casilina, nei pressi di Cervaro, si è verificato un violento incidente tra una Jeep Compass e una Renault Clio, causando tre feriti, uno in modo grave. L'impatto ha avuto un forte impatto sulla carreggiata, e i soccorsi sono intervenuti prontamente. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Fortunatamente, nessuno ha perso la vita, ma l’incidente ha causato disagi alla circolazione.

Un violento scontro tra due veicoli ha portato al ferimento di tre persone, uno di questi in modo grave. Il fatto è avvenuto sabato sera lungo la strada regionale Casilina, in territorio di Cervaro, nei pressi dell’incrocio Pastenelle. Coinvolte nell'impatto una Jeep Compass e una Renault Clio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Violento impatto sulla Casilina: tre persone ferite

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Violento impatto sulla Casilina: tre persone ferite

Sabato sera sulla Casilina, nel territorio di Cervaro, si è verificato uno scontro violento tra una Jeep Compass e una Renault Clio, vicino all'incrocio Pastenelle.

Campi Flegrei, violento sciame sismico di magnitudo 4.4 e 3.5. Scuole chiuse e trasporti interrotti. Ingv: «Almeno 20 in tre ore»

I Campi Flegrei sono nel caos dopo un violento sciame sismico, con una scossa principale di magnitudo 4.

Napoli, violento sciame sismico nei Campi Flegrei: scosse di magnitudo 4.4 e 3.5, trasporto pubblico interrotto. Ingv: «Almeno 20 in tre ore»

Un violento sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei, con scosse di magnitudo 4.4 e 3.5 nelle ultime ore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sulla Casilina a Cervaro: tre ragazzi feriti

Da ciociariaoggi.it: Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla via Casilina, in territorio di Cervaro, coinvolgendo due autovetture: una Renault Clio e una Jeep Compass. Lo scontro, le cui cause sono ancor ...

Scontro fra due auto. Feriti tre giovani

Secondo ciociariaoggi.it: Schianto poco fa sulla Casilina tra due auto. Nell'impatto tra una Clio e una Compass ad avere la peggio sono stati i tre ragazzi all'interno dell'utilitaria. Il conducente della Compass è rimasto inc ...

Incidente a Concorezzo: scontro tra suv e utilitaria, 3 feriti di cui 2 molto gravi