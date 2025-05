Violento impatto sulla Casilina | tre persone ferite

Un violento incidente stradale ha avuto luogo sabato sera lungo la Casilina, in territorio di Cervaro, provocando il ferimento di tre persone, di cui una in modo grave. Lo scontro ha coinvolto una Jeep Compass e una Renault Clio, collidendo con forza nei pressi dell’incrocio Pastenelle. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti.

