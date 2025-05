Vincitori del festival di cannes 2025 | aggiornamenti in tempo reale

Scopri gli aggiornamenti in tempo reale sui vincitori del Festival di Cannes 2025. Durante l'edizione dal 13 al 24 maggio, sono stati assegnati i premi più prestigiosi a film, registi e interpreti che si sono distinti per eccellenza artistica, rendendo questa manifestazione un palcoscenico unico nel panorama cinematografico internazionale.

assegnazione dei premi al festival di Cannes 2025. Il prestigioso Festival di Cannes 2025 ha concluso la sua edizione, assegnando i riconoscimenti più ambiti a film, registi e interpreti che si sono distinti durante le giornate della manifestazione. L'evento, svoltosi dal 13 al 24 maggio, ha visto protagonisti numerosi titoli in competizione e una giuria composta da personalità di spicco del cinema internazionale. In questo articolo si analizzano i principali premi assegnati e i protagonisti dell'edizione appena conclusa.

