Villa Monastero e la scienza Opportunità per 60 studentesse

Villa Monastero di Varenna offre a 60 studentesse un'opportunità unica di scoperta tra cultura, scienza e formazione. Non solo luogo di turismo, ma anche centro di eccellenza, ospita incontri didattici e seminari che onorano il suo ricco passato, tra cui il prestigioso ruolo di Centro Congressi frequentato da figure come Enrico Fermi. Un’esperienza irripetibile per apprendere e ispirarsi.

Non solo turismo a Villa Monastero di Varenna, ma anche orientamento alla formazione. L’ex monastero medioevale, prima ancora di diventare un museo da quasi 400mila visitatori l’anno, nel 1953 è stato eletto Centro Congressi, dove hanno insegnato più di 60 premi Nobel, tra cui Enrico Fermi. Ogni anno è inoltre sede di corsi degli scienziati della Società Italiana di Fisica. Quale location migliore quindi per ospitare WoneminStem? Nei giorni scorsi a Villa Monastero di Varenna si è svolta la seconda edizione del seminario di orientamento per studentesse verso le materie scientifiche e tecnologiche WoneminStem. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Monastero e la scienza. Opportunità per 60 studentesse

Scopri altri approfondimenti

Monastero dei Santi Ilario e Benedetto, venerdì in Villa dei Leoni le nuove scoperte

monastero, rivelando sorprendenti scoperte. Situato nel suggestivo contesto della villa dei Leoni, il sito offre nuovi spunti sulla vita monastica e le interazioni culturali nella laguna.

Monastero dei Santi Ilario e Benedetto, venerdì a Villa dei Leoni le nuove scoperte

Gli scavi all’antico monastero dei santi Ilario e Benedetto a Dogaletto di Mira offrono una straordinaria opportunità per esplorare la storia della laguna di Venezia.

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj

La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Lago di Como: Esplorando le incantevoli ville di Balbianello, Monastero e Melzi sul Lago di Como

Video Lago di Como: Esplorando le incantevoli ville di Balbianello, Monastero e Melzi sul Lago di Como Video Lago di Como: Esplorando le incantevoli ville di Balbianello, Monastero e Melzi sul Lago di Como

Approfondimenti da altre fonti

Villa Monastero e la scienza. Opportunità per 60 studentesse; “Women in STEM”: seconda edizione del seminario dedicato alle studentesse appassionate di scienza e tecnologia; Al via il Festival della Luce Lake Como 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne