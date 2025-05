Vigili del fuoco a Dalmine un castello da 26 metri Da tutta Italia per gli addestramenti

A Dalmine, i vigili del fuoco preparano un castello di 26 metri per addestramenti provenienti da tutta Italia. La nuova struttura, operativa da giugno e intitolata all’istruttore Saf Francesco Donati, offrirà ai volontari 144 ore di esercitazioni pratiche tra corde, tunnel verticali e linee vita, simulando le prime prove sul campo dopo l’addestramento teorico.

LA NOVITÀ. La nuova struttura sarà operativa da giugno e sarà intitolata all’istruttore Saf Francesco Donati. «Tra corde, linee vita, tunnel verticali, tutti i nuovi pompieri si eserciteranno 144 ore: primi test dopo la teoria». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Vigili del fuoco, a Dalmine un «castello» da 26 metri. Da tutta Italia per gli addestramenti

Approfondisci con questi articoli

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini

Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Bibbiena: gattini appena nati gettati nel cassonetto. Salvati dai vigili del fuoco

Quattro gattini appena nati, chiusi in un sacchetto di plastica e abbandonati in un cassonetto, sono stati salvati dai vigili del fuoco a Bibbiena.

I vigili del fuoco volontari concludono il corso patenti con modulo di guida su terreno non preparato [FOTO]

I vigili del fuoco volontari di Pescara hanno recentemente concluso un corso patenti dedicato alla guida su terreno non preparato.

Il lavoro del polo didattico di Dalmine dei Vigili del Fuoco

Video Il lavoro del polo didattico di Dalmine dei Vigili del Fuoco Video Il lavoro del polo didattico di Dalmine dei Vigili del Fuoco

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vigili del fuoco, a Dalmine un «castello» da 26 metri. Da tutta Italia per gli addestramenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vigili del fuoco, a Dalmine un «castello» da 26 metri. Da tutta Italia per gli addestramenti

Si legge su ecodibergamo.it: LA NOVITÀ . La nuova struttura sarà operativa da giugno e sarà intitolata all’istruttore Saf Francesco Donati. «Tra corde, linee vita, tunnel verticali, tutti i nuovi pompieri si eserciteranno 144 ore ...

Capriolo incastrato in una rete di recinzione salvato dai vigili del fuoco di Città di Castello

Secondo www3.saturnonotizie.it: Questa mattina un capriolo è rimasto intrappolato nella rete di recinzione dell'antistadio di Città di Castello. L’animale é stato liberato dai vigili del fuoco tifernati e affidato alle cure del ...

Fuga di gas a San Giustino: intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello

www3.saturnonotizie.it scrive: I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per una fuga di gas nella zona di San Giustino. Un furgone ha sradicato un box di contatori di metano, provocando la rottura delle tubazioni e ...