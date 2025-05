VIDEO – Milan Curva Sud | il coro contro Ibra Furlani e Scaroni | PM NEWS

Oggi, la Curva Sud del Milan ha preso parte a una protesta contro gli attuali dirigenti, con cori pungenti contro Ibra, Furlani e Scaroni. La contestazione ha acceso i nervi rossoneri, esprimendo delusione e insoddisfazione dei tifosi nei confronti della gestione attuale del club.

Ecco il coro contro la dirigenza del Milan: "IBRA, FURLANI, SCARONI, VOGLIAMO LE DIMISSIONI, NON SERVONO PIU SPIEGAZIONI VOI DOVETE ANDARVENE!"