VIDEO | Messina Ciclabile porta La lettera in bicicletta alla sua seconda edizione

Martedì 3 giugno si svolgerà la seconda edizione dell'evento "La lettera in bicicletta", una manifestazione pensata per avvicinare le famiglie all'uso della bicicletta. Durante la conferenza di presentazione, è emerso il desiderio di coniugare la tradizione della Madonna della Lettera con la scoperta del territorio. Un'iniziativa che mira a promuovere la mobilità sostenibile e a rafforzare il legame con la comunità locale.

🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Messina Ciclabile porta "La lettera in bicicletta" alla sua seconda edizione

