VIDEO Again | Napoli Campione d’Italia il film dello Scudetto

Il 23 maggio 2025, Napoli si sveglia con il cuore in tumulto, sognando il ritorno allo scudetto. In soli novanta minuti, la città intera si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, tra tensione e speranza. È l’ultimo tentativo, l’ultima battuta di un capitolo emozionante: il film dello scudetto napoletano sta per essere scritto, e il premio è il trionfo.

Venerdì 23 maggio 2025. Napoli si sveglia con un solo pensiero: novanta minuti per tornare a essere Campione d'Italia. La città è sospesa tra speranza e tensione. Trattiene il fiato, incerta ma fiduciosa, nell'attesa di un verdetto che può riscrivere la storia. È l'ultima giornata di campionato. Il Napoli ha un solo punto di vantaggio sull' Inter. Basta una vittoria. Solo novanta minuti per salire di nuovo sul tetto d'Italia. È una giornata che vale una stagione. Forse una vita.

