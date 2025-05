Vidas e l’arte di Roberto | Il suo mondo è a colori E ora lo mostra a tutti

Vidas e l’arte di Roberto ci svelano un mondo vibrante e intenso, narrato attraverso colori, musica e emozioni. Nonostante le gravi disabilità, Roberto, 24 anni, comunica con i suoi sguardi e sorrisi, esprimendo la sua passione e vitalità. La sua arte diventa un potente linguaggio, rivelando un universo ricco di vita che merita di essere condiviso.

Il mondo di Roberto è a colori. Roberto ha 24 anni: non parla (con le parole, perché i suoi sorrisi e lo sguardo parlano eccome), non cammina. Ha una grave disabilità, ma con tempere, vernici e tele esprime il mondo che ha dentro: la sua voglia di vivere è in tutte le sfumature e nella musica. Adora i R.E.M, lo ha scoperto Fausto, l’educatore che ha cominciato con lui il percorso di arte terapia. La sua caregiver, Alba, ormai sa quando Roberto ha voglia di affondare le sue dita nei colori o quando preferisce rimandare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vidas e l’arte di Roberto: "Il suo mondo è a colori. E ora lo mostra a tutti"

Il mondo di Roberto, un mondo a colori

