Vibo Valentia A Palazzo Marzano la presentazione del libro Gli eroi dello Zillastro di Cosimo Sframeli

Martedì 27 maggio alle ore 18.45, presso Palazzo Marzano, si terrà la presentazione del volume “Gli eroi dello Zillastro. I parà della Nembo – Aspromonte 8 settembre 1943”, nell’ambito della sezione “La Pagina in più” della rassegna letteraria Un libro al mese: Visti da vicino. Il libro, firmato da Cosimo Sframeli – già comandante dei Carabinieri, giornalista e scrittore – racconta una pagina intensa e poco conosciuta della storia italiana: la resistenza in Aspromonte del VIII Battaglione del 185° Reggimento della Divisione Nembo del Regio Esercito, composto da giovani ventenni, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

