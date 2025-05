Viaggio a Villasanta la piccola comunità affacciata sul Parco che piace tanto ai milanesi

Villasanta, incantevole comunità di circa 15.000 abitanti in Brianza, si affaccia sul parco e confina con Monza. Amata dai milanesi per il suo fascino tranquillo, il suo centro storico ha radici antiche risalenti all'epoca romana. Tra natura e storia, questa Piccola perla offre insospettate sorprese per chi desidera scoprire un angolo autentico di Lombardia.

Villasanta (Monza e Brianza) – Un Comune di poco meno di 15mila abitanti, affacciato sul Parco e al confine con Monza, segnato dal corso del Lambro e dal vecchio tracciato della strada statale 36 per Lecco. Si può supporre che il nucleo originario del centro cittadino sia sorto in epoca romana, come luogo di sosta lungo la strada che da Milano e Monza portava a Olginate, in corrispondenza della diramazione che conduceva a Vimercate. La chiesa dedicata a Sant'Anastasia è attestata da un documento dell'anno 768, ma la sua fondazione è presumibilmente molto più antica: si può collocare all'epoca di Teodorico (attorno al 500 dopo Cristo) o anteriore e così l'insediamento urbano.

