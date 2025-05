Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2025 ore 19 | 40

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Attualmente si registrano ancora disagi sulla A24 a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina, che ha causato la chiusura del tratto tra via di Porta Medaglia e via Spregamore. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e informazioni sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla a seguito del grave incidente avvenuto nelle prime ore di oggi pomeriggio permane chiuso il tratto stradale tra via di Porta medaglia e via di spregamore sono attive deviazioni sul posto Andiamo raccordo anulare circolazione scorrevole su entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in interna tra le uscite Anagnina e Appia ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro passiamo agli eventi nella capitale nel pomeriggio di domani 25 maggio Papa Leone quattordicesimo sarà un mangiato dalla città di Roma ai piedi del Campidoglio per poi Recarsi alla Basilica di San Giovanni in Laterano e successivamente a quella di Santa Maria Maggiore scatteranno Dunque chiusure nelle aree interessate con deviazioni e limitazioni per numerose linee bus tutti i dettagli sono consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione o il servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it