Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla Ardeatina permane chiuso il tratto stradale tra via di Porta medaglia e via di spregamore a seguito di un incidente avvenuto in precedenza sono attive deviazioni sul posto ci spostiamo sulla Tiburtina in via di risoluzione l'incidente avvenuto precedentemente permangono rallentamenti tra Sette Ville albuccione nei due sensi di marcia andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Pier Laurentina ora la circolazione scorrevole così come pure in esterna vediamo ora il tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e io per la tangenziale est verso il centro nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina si segnalano e rallentamenti per traffico tra Castel Romano e via di Pratica in direzione della capitale sulla Nettunense traffico rallentato tra via Divino Amore Pavona nei due sensi di marcia infine il trasporto pubblico capitolino proseguono i lavori per il prolungamento della metro C da San Giovanni al Colosseo e nelle giornate di oggi e domani la circolazione della metropolitana è interamente sospesa ma il collegamento è garantito dalle linee bus M C San Giovanni ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle con ultime corse dai capolinea questa sera 1:30 e domani alle 23:30