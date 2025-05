Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2025 ore 18 | 10

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. A causa di un incidente, il tratto tra via di Porta Medaglia e via di Spregamore sulla Latina resta temporaneamente chiuso. Sono in corso deviazioni e disagi sulla viabilità della regione Lazio. Restate aggiornati per ulteriori informazioni e condizioni del traffico.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla Latina permane chiuso il tratto stradale tra via di Porta medaglia e via di spregamore a seguito di un incidente avvenuto in precedenza sono attive deviazioni sul posto Andiamo sul Raccordo Anulare interna interna un incidente causa delle code tra api e Laurentina in esterna la circolazione scorrevole ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina code per incidente tra Sette Ville albuccione nei due sensi di marcia sulla Casilina code a tratti ma traffico tra Tor Bella Monaca e finocchio In entrambe le direzioni sull'Appia si rallenta all'altezza di Frattocchie in direzione del raccordo anulare andiamo infine sulla Nettunense traffico ora via Divino Amore Pavona nei due sensi di marcia da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o servizio della Regione Lazio