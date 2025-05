Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2025 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio il 24/05/2025 alle ore 13 mostra rallentamenti sul Raccordo Anulare, sia in esterna che interna, con code tra Roma Sud e nel tratto urbano. Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico, evidenziando le principali criticità per garantire una mobilità più sicura e informata per automobilisti e residenti.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna rallentamenti per traffico tra la Pia la diramazione Roma Sud rallentamenti anche interna nel medesimo tratto auto in coda anche nel tratto Urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est ci spostiamo sulle consolari risolto l'incidente sulla via Tiburtina altezza Villanova con la circolazione ora tornata la regolarità auto in coda sulla Flaminia nel tratto tra il raccordo anulare via due ponti in direzione centro il quadrante sud della capitale invece code su via Cristoforo Colombo vicino a via di Malafede in direzione Ostia Passiamo al meteo Potenza per allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste precipitazioni sul a te anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-meridionale regione dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 6 e 9 ore Passiamo al trasporto pubblico o capitolino nella giornata di oggi e domani per reggenza di cantiere la circolazione sulla linea C della metropolitana è interamente sospesa è garantito dalle linee bus AMC San Giovanni Pantalla MC3 San Giovanni parco di Centocelle con ultime corse dai capolinea che partiranno stasera 1:30 e domani alle 23:30 Infine per il trasporto ferroviario oggi sabato 24 Maggio per lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Roma Termini Pomezia Campoleone previste variazioni e cancellazioni per i treni del regionale attive corso con bus tra Formia e Minturno e tra poco Sessa Aurunca da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio