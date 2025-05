Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2025 ore 12 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità. Ecco le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 24 maggio 2025 alle ore 12:00. Rallentamenti e code sul Raccordo Anulare, tra Ostiense Laurentina e la diramazione Roma Sud, così come sulla Cassia. Consultate le nostre informazioni per viaggiare in sicurezza e conoscere lo stato del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare rallentamenti per traffico in carreggiata esterna tra Ostiense Laurentina e poi proseguendo tra Ardeatina alla diramazione Roma Sud in terra invece code tra cassia-flaminia risolto L'incidente nel tratto Urbano della A24 tra via della Serenissima via di Casal Bertone con la circolazione ora tornata la regolarità passiamo alle consolari cose sulla via Tiburtina in direzione di Roma per un incidente ad altezza Villanova auto in coda anche sulla Flaminia stavolta per traffico nel tratto tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione centro il trasporto pubblico capitolino nelle giornate di oggi e domani per esigenze di cantiere la circolazione sulla linea C della metropolitana è interamente sospesa il collegamento è garantito dalle linee bus AMC San Giovanni Pantano M C San Giovanni parco di Centocelle con ultime corse del capolinea che partiranno stasera 1:30 e domani alle 22:30 da lunedì 26 maggio la linea riaprirà con i consueti orari la limitazione serale dal 31 maggio al 2 giugno sulla linea C I treni saranno in servizio per l'intera giornata senza interruzione serale Infine per il trasporto ferroviario oggi sabato 24 Maggio per lavori di manutenzione programmata nel stazioni di Roma Termini Pomezia Campoleone previste variazioni e cancellazioni per i treni del regionale attive corse con bus da Formia a Minturno e tra Formia e Sessa Aurunca da Dario Antolini altro in tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio