Via vai sospetto e liti continue in casa | una 41enne finisce in carcere a Forte dei Marmi

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Forte dei Marmi per inosservanza delle misure cautelari, in seguito a un precedente coinvolgimento in una rapina a Pisa. Nei giorni scorsi, si sono registrati continui movimentini e litigi in casa, che hanno contribuito all’intervento delle forze dell’ordine.

