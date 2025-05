Via Alserio la rivolta dei ciclisti | Basta moto sulla pista protetta Così i furbetti evitano le code

A Milano, via Alserio diventa teatro di una crescente rivolta dei ciclisti contro l’uso indiscriminato delle carreggiate da parte dei motociclisti. Molti furbetti tentano di aggirare le code sulla pista protetta, evitandole con manovre scorrette. Un ciclista denuncia ripetuti episodi di scooter in contromano: una situazione che ormai va avanti da troppo tempo, suscitando protesta e richieste di intervento.

Milano – “Ho fermato almeno una decina di volte la stessa persona in scooter in contromano che superava la coda in carreggiata. Ormai potremmo darci del tu. Ogni volta si scusa. ma l’abitudine non cambia ”. A raccontarlo è un ciclista milanes e. Uno dei tanti che quotidianamente si imbatte in centauri che per aggirare il traffico di auto e furgoni nelle ore di punta deviano sulla pista ciclabile di via Alserio nel quartiere Isola. A quanto pare, l’abitudine non è di uno solo ma di parecchi. E per rendersene conto basta guardare uno dei video girati dal marciapiede da persone esasperate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Alserio, la rivolta dei ciclisti: “Basta moto sulla pista protetta. Così i “furbetti“ evitano le code”

