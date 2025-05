Via alla campagna di raccolta fondi per i progetti nei quartieri

Sono ufficialmente partite le campagne di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal Basso” per i sei progetti selezionati dal bando 2024/2025 del Comune. Questi progetti mirano a rafforzare le alleanze tra operatori economici e sociali nei quartieri, valorizzando il tessuto urbano e promuovendo lo sviluppo sostenibile locale. Un’opportunità per coinvolgere comunità e stakeholder in iniziative di grande impatto.

Stanno partendo in questi giorni, sulla piattaforma online "Produzioni dal basso", le campagne di raccolta fondi dei sei progetti selezionati attraverso il bando di Crowdfunding civico 20242025 del Comune, "per supportare alleanze tra operatori economici e sociali, valorizzare il tessuto economico locale e sostenere l'economia di prossimità". Ci sono 60 giorni per raccogliere le le donazioni: il traguardo è il 50% del valore complessivo. Chi lo raggiungerà, riceverà il contributo a fondo perduto dal Comune, pari al restante 50%.

Spazio Indifesa. Campagna di raccolta fondi

Nel cuore del quartiere Gallaratese, a pochi passi dal giardino dei maialini, l'Hub Spazio Indifesa si presenta come un rifugio colorato per mamme giovanissime.

Bambino Gesù, al via campagna raccolta fondi "Mettici il Cuore"

Video Bambino Gesù, al via campagna raccolta fondi "Mettici il Cuore" Video Bambino Gesù, al via campagna raccolta fondi "Mettici il Cuore"

“Un’altra luce, lo stesso orizzonte”: al via la raccolta fondi per l’Hospice Il Nespolo

Si legge su msn.com: Servono 200mila euro per sostituire tutti i serramenti L’appello alla generosità del territorio per continuare a sostenere il piccolo gioello dell’Hospice ll Nespolo, una “casa” che ha bisogno di cure ...