Verifiche anti-inquinamento L’Arpa si affida anche ai droni

L’ARPA Umbria potenzia il monitoraggio ambientale affidandosi anche ai droni. Grazie a questa innovativa tecnologia, l'inquinamento può essere individuato con maggiore precisione dall’alto, migliorando le verifiche antiinquinamento e garantendo un controllo più efficace dell'ambiente regionale.

L'inquinamento si può 'scovare' anche dall'alto e per questo l'Agenzia regionale per l'Ambiente dell'Umbria mette in campo un nuovo sistema di controllo. Arpa Umbria, infatti amplia e innova le proprie attività di verifica ambientale grazie all'introduzione dei droni (Uas – Unmanned Aircraft Systems), strumenti che affiancheranno le tradizionali attività di monitoraggio per garantire una sorveglianza del territorio più efficace, estesa e tempestiva. L'utilizzo di questi 'apparecchi' ormai sempre più diffusi in molte attività consente di acquisire dati dall'alto in modo sicuro e rapido, anche in aree difficilmente accessibili, e permette di individuare forme di inquinamento non sempre rilevabili con i metodi convenzionali.

