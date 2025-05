verde inclusività e più spazio ai giovani

Ilaria Pagani, 55 anni ex assessore ai Servizi sociali, si candida a sindaca di Saronno sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere. Con una visione centrata su inclusività, verde e maggiore spazio ai giovani, sottolinea l’importanza di ascolto e servizio nella politica, puntando a un’amministrazione più aperta, sostenibile e vicina alle esigenze della comunità.

Ilaria Pagani, 55 anni, ex assessore ai Servizi sociali, si candida a sindaca di Saronno sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere. Dopo una lunga esperienza nell’amministrazione, si presenta con una visione precisa: "La politica è servizio e non personalizzazione, ascolto e non autoreferenzialità, prossimità e non individualismo. Da sindaca la prima cosa che farò sarà tenere sempre la porta aperta". Il suo obiettivo è una città più giusta, verde e inclusiva. "Saronno merita un futuro di sviluppo e rigenerazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it