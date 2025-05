Venturino segna due gol all’esordio da titolare in Serie A e scoppia in lacrime | sta vivendo un sogno

Lorenzo Venturino, giovane talento del Genoa, ha emozionato tutti segnando due gol nel suo esordio da titolare in Serie A contro il Bologna. Il classe 2006 ha scatenato emozioni intense, scoppia in lacrime e sogna un futuro brillante nel calcio italiano. Una vittoria personale e un segnale di grande prospettiva per il suo cammino professionale.

Chi è Lorenzo Venturino, il classe 2006 del Genoa che ha segnato due gol all'esordio da titolare in Serie A contro il Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Venturino segna due gol all’esordio da titolare in Serie A e scoppia in lacrime: sta vivendo un sogno

