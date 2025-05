Venezuela arrestato esponente dell’opposizione | Complottava contro le elezioni

In Venezuela, è stato arrestato Juan Pablo Guanipa, esponente dell’opposizione, accusato di aver complottato contro le prossime elezioni. Il ministro dell’Interno Diosdado Cabello ha annunciato che Guanipa è ritenuto responsabile di un tentativo terroristico volto a destabilizzare il processo elettorale. Questa operazione evidenzia le tensioni politiche e le sfide di stabilità nel paese.

In Venezuela arrestato un esponente dell’opposizione. Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello ha annunciato venerdì alla televisione di Stato l’arresto dell’esponente dell’opposizione Juan Pablo Guanipa, con l’accusa di essere a capo di un complotto terroristico per minare le elezioni regionali di domenica. Guanipa, che era rimasto nascosto per evitare l’arresto a seguito delle proteste post-elettorali dello scorso anno, è il 70esimo arrestato legato al presunto complotto. Nicolás Maduro nei giorni scorsi ha vietato l’arrivo di voli passeggeri dalla Colombia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, arrestato esponente dell’opposizione: “Complottava contro le elezioni”

Venezuela, agenti armati nelle strade per i controlli...

Video Venezuela, agenti armati nelle strade per i controlli...

