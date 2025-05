Venezia-Juventus Vlahovic torna titolare Probabili formazioni e orario tv

Il 24 maggio 2025, Venezia ospita la sfida decisiva tra Venezia e Juventus. Vlahovic torna titolare, puntando a conquistare i tre punti fondamentali per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le probabili formazioni, orario TV e tutte le ultime news sulla sfida cruciale per i bianconeri.

Venezia, 24 maggio 2025 - Per essere certa della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, la Juventus ha solo risultato possibile a Venezia: la vittoria. In caso di tre punti, i bianconeri non dovrebbero sperare nei passi falsi di Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Torino e Lecce. Dopo un’annata segnata da alti e bassi e senza acuti nelle coppe, il quarto posto rappresenta molto più che un traguardo per la Vecchia Signora: è la base su cui costruire la rinascita e programmare la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net