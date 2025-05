Venezia Juve Tudor ripensa a Savona! Per la sfida del Penzo il croato avrebbe intenzione di rispolverarlo in quel ruolo Le ultimissime

Venezia Juve, spazio a Savona per la sfida del Penzo! Tudor vorrebbe rilanciarlo in quella posizione di campo. Le ultimissime. Giovanni Albanese riferisce di un nuovo cambio di guardia per quanto concerne la difesa. Stando a quanto si apprende sul profilo X del giornalista, Igor Tudor starebbe maturando l'idea di rilanciare Nicolò Savona in Venezia Juve. Il numero 37 bianconero potrebbe essere rispolverato nel ruolo di braccetto difensivo della retroguardia a 3, ruolo giĂ impiegato contro il Bologna.

Scopri altri approfondimenti

Infortunati Juve: c’è fiducia per McKennie, per Koopmeiners Tudor deciderà tra venerdì e sabato. Ultime verso il Venezia

Infortunati Juventus: fiducia per McKennie, mentre Tudor deciderà tra venerdì e sabato su Koopmeiners.

Continassa Juve: ancora differenziato per tre giocatore, su cosa ha lavorato Tudor a 4 giorni dal Venezia

A quattro giorni dalla sfida contro il Venezia, la Continassa Juve lavora con attenzione. Tudor ha concentrato l’allenamento su tre giocatori, differenziando il lavoro in vista della partita.

Infortunio Gatti: Tudor può sorridere in vista di Venezia Juve. Cosa succederà per il difensore bianconero, ultimissime

Federico Gatti prosegue il suo recupero dall'infortunio alla frattura composta, mentre Tudor sorride in vista della sfida di Venezia contro la Juve.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagina 6 | Tudor, tutto in 90 minuti: "Juve, il resto non conta nulla. Veiga-McKennie a Venezia". Sul futuro...

Da tuttosport.com: Il tecnico bianconero, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato la fondamentale trasferta in Laguna che vale la Champions ...

Tudor, tutto in 90 minuti: "Juve, il resto non conta nulla. Veiga-McKennie a Venezia". Sul futuro...

Secondo informazione.it: Continua l'avvicinamento a Venezia- Juventus , ultima giornata della Serie A 2024/25. I bianconeri, attualmente al quarto posto, hanno il destino nelle proprie mani: con una vittoria sarebbero infatti ...

TJ - Juventus arrivata a Venezia. I convocati: torna Koopmeiners. Ci sono McKennie e Veiga. Out in 4. Tudor confermerà il 3-4-2-1

Scrive tuttojuve.com: 18:34 - KOLO MUANI FAVORITO SU VLAHOVIC - Igor Tudor, per la gara contro il Venezia, punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. Im difesa toccherà al terzetto ...