Venezia Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla

Scopri come seguire in diretta streaming e in TV la sfida Venezia-Juve, valida per la 38ª giornata di Serie A 2024/25. Un match decisivo per il futuro della Juventus, che si gioca tutto allo Stadio Penzo. Ecco tutte le informazioni per vivere il grande evento in modo semplice e immediato.

Venezia Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A 202425. È arrivato il momento decisivo per la Juve: dalla sfida contro il Venezia passerà gran parte del destino bianconero. Allo Stadio Penzo, infatti, la squadra di Tudor si gioca l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata di campionato. Il match, valido per la 38ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 25 maggio alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky, e in streaming su DAZN e SkyGo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Conferenza stampa di Tudor, pre Venezia vs Juve

Conferenza stampa di Tudor, pre Venezia vs Juve

Juventus, la conferenza stampa di Tudor pre Venezia | LIVE

Riporta calciomercato.it: Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Venezia ...

Juventus, su Jonathan David del Lille pressing per bruciare Inter e Napoli. Le news

Scrive sport.sky.it: Ultima giornata di campionato con la Juve che parte dal 4° posto e vuole la qualificazione Champions. Tudor presenta così la partita in conferenza (alle 13.45) il match sarà live domenica 25 maggio ...

Tudor, diretta conferenza Venezia-Juventus: le dichiarazioni

tuttosport.com scrive: L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor per Venezia-Juventus è in programma alle 20:45 dall'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire la diretta testuale qui, su Tuttosport.