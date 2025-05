Venezia Juve Nicolussi Caviglia ritrova i bianconeri | quel rimpianto di Thiago Motta sogna la rivincita e la salvezza Ecco per quanto era stato ceduto | le cifre

Venezia e Juventus si sfidano, con Nicolussi Caviglia che ritrova i bianconeri. Il centrocampista, ceduto in passato, rappresenta un’importante pedina per il futuro, mentre Thiago Motta sogna la salvezza e la rivincita. Ecco le cifre della cessione e il dettaglio chiave in caso di salvezza, con Nicolussi che dimostra il suo valore in questa sfida cruciale.

Venezia Juve, Nicolussi ritrova i bianconeri: le cifre della cessione del centrocampista e l’importante dettaglio in caso di salvezza. Hans Nicolussi Caviglia era stato il grande rimpianto di Thiago Motta: non aver trattenuto quel centrocampista che sta facendo vedere tutta la sua qualità con il Venezia. Adesso Hans incontrerà la sua Juve in una sfida da dentro o fuori per la squadra ma anche per i bianconeri. Nicolussi si gioca la salvezza con i lagunari, lui che era stato ceduto per 3,5 milioni di euro più bonus in caso di salvezza oltre a una clausola sulla futuro rivendita del 10%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, Nicolussi Caviglia ritrova i bianconeri: quel rimpianto di Thiago Motta sogna la rivincita e la salvezza. Ecco per quanto era stato ceduto: le cifre

