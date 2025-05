Venezia Juve con la probabile titolarità di Conceicao sulla trequarti Nico Gonzalez andrà in panchina? No! Tudor ha in mente un’altra soluzione per lui

Nella sfida Venezia-Juve, si scommette sulla probabile titolarità di Conceicao sulla trequarti, lasciando Nico Gonzalez in panchina. Tuttavia, Tudor potrebbe avere un’altra soluzione per l’argentino, che ha già dimostrato il suo valore con un gol contro l’Udinese. Il mister ha quindi diverse opzioni per schierare al meglio la sua squadra.

Venezia Juve, Nico Gonzalez andrà in panchina per via della titolarità di Conceicao sulla trequarti? Tudor non è di questo avviso! L’ipotesi. È tempo di “trasloco” per Nico Gonzalez. Dopo aver inciso con gol da trequartista nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese, per il numero 11 bianconero è previsto un cambio tattico. Lo riferisce Giovanni Albanese sul proprio profilo X. Secondo il giornalista, l’argentino potrebbe cambiare ruolo in vista di Venezia Juve: complice il rilancio di Conceicao sulla trequarti campo al fianco di Yildiz, l’ex Fiorentina dovrebbe come esterno a destra del centrocampo a 4 voluto da Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com