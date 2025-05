Varese scivola in una grotta | muore speleologo

Una tragedia scuote la provincia di Varese: uno speleologo esperto è deceduto nella Grotta Remeron, durante un'uscita in una zona non accessibile al pubblico. Il Soccorso Alpino è intervenuto per il recupero, mentre si indaga sulle cause dell'incidente. La comunità locale è sconvolta da questa perdita improvvisa in un ambiente pericoloso e inesplorato.

Tragedia in montagna in provincia di Varese: un uomo ha perso la vita nella Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio. Secondo quanto riferisce il Soccorso Alpino, intervenuto per il recupero, la vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolato in un punto profondo circa 100 metri. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l’allarme uscendo e chiamando il 112. I tecnici del Soccorso Speleologico sono intervenuti per raggiungere la vittima, trasportare la salma all’esterno e consegnarla alle autorità giudiziarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Varese, scivola in una grotta: muore speleologo

Altri articoli sullo stesso argomento

Agricoltore muore incornato da un toro in provincia di Varese: ferito un altro uomo – Video

Un agricoltore di 83 anni è deceduto ieri sera a Castiglione Olona, Varese, dopo essere stato incornato da un toro mentre lavorava in un’azienda agricola.

Scivola e precipita per 15 metri durante l’esplorazione della Grotta Remeron: morto uno speleologo

Un speleologo di 73 anni è deceduto il 24 maggio dopo una caduta di 15 metri nella Grotta Remeron a Comerio, Varese.

Cesano Maderno, 14enne attraversa i binari e muore: aveva le cuffie

Un tragico incidente è avvenuto a Cesano Maderno, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita attraversando i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero chiuse.

Incredibile onda anomala isola d'Elba spiaggia le padulelle

Video Incredibile onda anomala isola d'Elba spiaggia le padulelle Video Incredibile onda anomala isola d'Elba spiaggia le padulelle

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scivola e precipita per 15 metri durante l’esplorazione della Grotta Remeron: morto uno speleologo

fanpage.it scrive: Uno speleologo 73enne è deceduto nella giornata del 24 maggio dopo essere precipitato per 15 metri nella Grotta Remeron a Comerio (Varese) ...

Speleologo piemontese di 73 anni muore nella grotta remeron a varese durante un’escursione

Come scrive gaeta.it: Un speleologo piemontese di 73 anni muore cadendo in un pozzo profondo nella grotta Remeron a Comerio, Varese; soccorsi impegnati per ore e un altro escursionista ferito trasportato in ospedale.

Cade da 15 metri in grotta nel Varesotto, morto speleologo

Secondo ansa.it: Un escursionista di 73 anni appartenente a un gruppo speleo del Piemonte è morto nella Grotta Remeron di Comerio (Varese), al Campo dei Fiori. L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi. (ANSA) ...