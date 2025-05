varato il nuovo ponte di tor vergata quando apre al traffico

È stato completato il varo del nuovo ponte in acciaio a Tor Vergata, che scavalca l'A1 con una luce di 83 metri. Opera fondamentale per il progetto di miglioramento della viabilità, il ponte è ora pronto ad essere aperto al traffico, facilitando il collegamento e riducendo i tempi di percorrenza nella zona.

Anas ha completato le operazioni di varo del nuovo ponte ad arco in acciaio che scavalca l'autostrada A1 all'altezza di Tor Vergata. L'imponente struttura, con una luce di 83 metri, rappresenta un elemento chiave del più ampio intervento di "Completamento viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata, un'opera strategica del valore di 28,4 milioni di euro. Anas ha eseguito i lavori in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it