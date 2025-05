Valzer in giunta comunale Escono Goti e Boscaglia Entrano Droghini e Marrini

A Follonica, il tanto atteso rimpasto di giunta si è concretizzato con le dimissioni di Eleonora Goti, sostituita da Droghini e Marrini. Dopo settimane di rumors, l’operazione conferma il rinnovamento politico locale, mentre Goti lascia l’incarico in modo tranquillo. Un cambiamento che segna una nuova fase nell’amministrazione del sindaco Buoncristiani.

FOLLONICA Era nell’aria. Un rimpasto di giunta a Follonica di cui si parlava da settimane è arrivato ieri. Con la presentazione delle dimissioni da parte dell’assessore Eleonora Goti, la quale pare non se ne sia andata dall’esecutivo del sindaco Matteo Buoncristiani con tutti i crismi della tranquillità. E con la ’rimozione’ di Stefano Boscaglia. E’ lo stesso primo cittadino ad averlo annunciato in una nota che è arrivatanel primo pomeriggio di ieri, il quale ha spiegato il rimpasto come una naturale conseguenza di un’analisi al termine di un anno di mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valzer in giunta comunale. Escono Goti e Boscaglia. Entrano Droghini e Marrini

