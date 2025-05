Valchiavenna | è in arrivo Una costellazione di eventi

Valchiavenna si prepara a una ricca stagione di appuntamenti con "Una costellazione di eventi". Escursioni, visite guidate e passeggiate culturali tra cielo e terra svelano tesori naturalistici, storici e artistici, tra religione e stregoneria. Un'opportunità per scoprire le meraviglie della regione e vivere momenti indimenticabili alla riscoperta del suo patrimonio.

Visite guidate e passeggiate culturali fra cielo e terra, religione e stregoneria, alla scoperta delle bellezze naturalistiche e del patrimonio storico e artistico: a lanciare la bella stagione tornano gli appuntamenti inseriti nell'iniziativa "Una costellazione di eventi", promossa dal Consorzio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Valchiavenna: è in arrivo "Una costellazione di eventi"

